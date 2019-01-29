В России анонсировали запуск телеканала «Победа» с фильмами о Второй мировой войне

«Первый канал» весной этого года запустит еще один канал под названием «Победа», на котором будут показывать фильмы о Второй мировой войне, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В современном российском обществе память о Великой Отечественной войне и празднование Дня Победы остаются важнейшим объединяющим людей фактором, обеспечивающим причастность к нации. Поэтому мы не сомневаемся в успехе нашего нового проекта», — заявил глава «Первый канал. Всемирная сеть» Алексей Ефимов.

Создатели «Победы» отмечают, что за последние годы появилось большое количество контента о событиях Великой Отечественной войны, публикуются все новые документы о событиях тех времен, а в России стала популярной акция «Бессмертный полк».

«Каждый, кто выходит на улицы страны 9 мая, несет с собой частичку своей семейной истории. Мы создаем телеканал "Победа" в том числе для того, чтобы дать возможность этим историям попасть на экран, остаться в документальной летописи», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в июле 2017 года «Первый канал» и Центральное телевидение Китая объявили о запуске нового телеканала «Катюша». «Зрители в КНР получат возможность увидеть лучшие культурные, познавательные, просветительские программы, создаваемые в России, познакомиться с российским искусством, наукой, историей и кинематографом», — говорилось в заявлении.

Как объяснял гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, название «Катюша» выбрано потому что, для нескольких поколений китайцев это имя связано с «образом самой России, ее гостеприимством и открытостью».