Последний чемпион мира по шахматам из России Владимир Крамник объявил о завершении карьеры

Российский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры, сообщается на сайте турнира Вейк-ан-Зее, который закончился в Голландии 27 января.

«Я уже решил закончить свою профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад, и теперь, сыграв свой последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично», – сказал Крамник.

Он отметил, что хотел бы сосредоточиться на проектах, которыми занимался в последние месяцы. Они, по словам Крамника, касаются в том числе развития шахмат для детей и образования.

Крамник выразил желание иногда принимать участие в соревнованиях по быстрым и блиц-шахматам, а также турнире Вейк-ан-Зее. Он также отметил, что будет «участвовать в различных мероприятиях, связанных с шахматами, для популяризации этой великолепной игры».

Крамник является последним российским шахматистом, ставшим чемпионом мира. Он завоевывал этот титул в период с 2000 по 2007 год. В 2000 году он обыграл шахматиста Гарри Каспарова. После Крамника никто из россиян не становился чемпионом мира по шахматам.