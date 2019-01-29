В Госдуме предложили отменить техосмотр для личных автомобилей

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов с группой депутатов предложили отменить техосмотр личного автотранспорта, следует из проекта закона, размешенного на официальном сайте Госдумы.

«Представляется, что действующая система технического осмотра ввиду значительных сущностных и технических изъянов направлена не на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а является на сегодняшний день дополнительным финансовым обременением для владельцев транспортных средств», — говорится в пояснительной записке.

В документе приводится статистика, согласно которой, за первые девять месяцев 2018 года среди ДТП доля происшествий по причине технических неисправностей транспортных средств составила всего 3,8%.

«При этом более трети аварий (37,1%) связаны с состоянием улично-дорожной сети. Кроме того, в указанные 3.8% включены также ДТП с участием всех транспортных средств, используемых как в коммерческих, личных и иных целях. Таким образом, доля ДТП ввиду технических неисправностей транспортных средств является незначительной», — объясняется в тексте законопроекта.

Напомним, в ноябре 2018 года в России предложили создать индивидуальную систему технического осмотра, которая будет зависеть от особенностей автомобиля, данных о пробеге и авариях.

новый сервис, который находится в стадии разработки, позволит создать «индивидуальную программу» ТО для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях.

На основе этих параметров сформируется либо «хорошая» история, подразумевающая более дешевые и редкие техосмотры, либо «плохая», которая повлечет за собой требование проходить ТО чаще. Худший вариант — введение ограничения или запрета на использование машины. Сведения о таком автомобиле будут передавать в ГИБДД.