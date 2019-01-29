Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи до 27 марта

Денис Чуприков в суде. Фото: Андрей Карев / «Новая газета»

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

Судья Альбина Тимакова удовлетворила ходатайство следствие о заключении под стражу Чуприкова до 27 марта. По словам следователя, он обвиняется в особо тяжком преступлении, не имеет постоянного заработка, может оказать давление на свидетелей, а находясь на свободе может скрыться от следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью. Прокуратура полностью поддержала позицию следствия.

Адвокат возразила следователю и попросила рассмотреть другие варианты меры пресечения не связанные с изоляцией от общества. Чуприков был не многословен и отказался говорить о своей причастности к преступлению.

«Хочу попросить домашний арест, если это возможно», – сказал Чуприков.

Следствие считает, что у Чуприкова были сообщники, личности которых на данный момент не установлены.

Картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» украли в воскресенье, 27 января, из Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Камеры наблюдения зафиксировали как мужчина в темной одежде рассматривал картину, а потом снял ее со стены и не спешно скрылся, в зале при этом находились другие посетители.

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали Чуприкова в поселке Заречье Московской области. Он спрятал картину в подвале на территории строящегося дома в Одинцовском районе. Ему вменяют п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность»), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Чуприков в декабре 2018 года проходил по другому делу за хранение наркотиков. Он находился под подпиской о невыезде.