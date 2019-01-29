«Стартую снова». Порошенко объявил о планах баллотироваться в президенты Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен баллотироваться на новый срок в качестве самовыдвиженца, сообщил Интерфакс.

«Ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями вынудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины», — заявил Порошенко.

Он также рассказал, что в 2024 году Украина подаст заявку на членство в Европейском союзе, отметив, что «нет никаких сомнений» по поводу того, что «мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО».

Порошенко считает, что стране необходим «холодной мир» с Россией, и он также продолжит восстанавливать территориальную целостность Украины политико-дипломатическим путем.

Напомним, ЦИК Украины зарегистрировал 22 кандидата в президенты страны, еще шесть человек подали необходимые документы для участия в предвыборной гонке. Согалсно данным опроса, проведенного 17–25 января украинским Институтом анализа и прогнозирования, лидером симпатий является глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко (20,2%), шоумен Владимир Зеленский (12,6%) и Петр Порошенко (11,9%).