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Свидетель по делу «Седьмой студии» рассказала об уничтожении финансовых документов по распоряжению Серебренникова

Общество

Сергей Лебеденкосудебный отдел, корреспондент

 

Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Лариса Войкина во время допроса в Мещанском суде Москвы заявила, что уничтожала финансовые документы проекта по распоряжению художественного руководителя проекта Кирилла Серебренникова.

По словам Войкиной, документы пропустили через шредер, а обрывки, сложенные в коробки, вывезли на дачу и сожгли. Это произошло в 2014 году, когда обнаружились разночтения в 5 млн рублей между официальной и неофициальной ведомостями. Войкина утверждала, что хотела сохранить часть документов, но генпродюсер Екатерина Воронова делать ей это запретила. Однако часть документов сохранилась в копии.

Свидетель также рассказала суду, что гонорары актеров и режиссеров за участие в спектаклях и их постановку могли превышать официальные «в два-три раза». Детали иных договоров «Седьмой студии» и кредитных соглашений свидетель вспомнить не смогла.

Сама Екатерина Воронова в ранее опубликованном открытом письме заявляла, что лично уничтожала бумаги, а после покинула Россию.

На предыдущем заседании проходил допрос Нины Масляевой, бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии». Ее показания легли в основу обвинений Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Юрию Итину и Софье Апфельбаум.

Масляева настаивала, что, обналичивая деньги и фальсифицируя отчетность, она выполняла распоряжения руководства «Седьмой студии» и личного интереса не имела. Однако свидетель затруднялась вспомнить детали финансовых операций, даты и контрагентов.

Напомним, фигурантам дела «Седьмой студии», в том числе Нине Масляевой, инкриминируется хищение 133 млн рублей бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деньги были выделены основанной режиссером Серебренниковым «Седьмой студии» в 2011–2014 годах на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа».

Масляева – единственный фигурант дела, который признал вину и заключил сделку со следствием. Ее дело, как и дело Екатерины Вороновой, выделено в отдельное производство.

По версии следствия, обвиняемые с 2011 по 2014 год похитили 133 миллиона рублей бюджетных денег, выделенных Министерством культуры на популяризацию искусства в рамках проекта «Платформа». Сторона защиты отмечала, что в действительности объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 миллиона, однако и эти средства были израсходованы целевым образом — на постановки.

Теги:
mp, свидетели, серебренников, суды, россия
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