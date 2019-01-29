Российского бобслеиста Воеводу дисквалифицировали на два года за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала на два года российского бобслеиста Алексея Воеводу за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мы получили уведомление о том, что бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован международной федерацией на два года (с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2020 года) за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи», – сказал собеседник агентства.

Российский бобслеист может подать апелляцию на решение IBSF в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение 21 дня.

Ранее IBSF дисквалифицировала экс-главу российской Федерации бобслея и скелетона Александра Зубкова, а также бобслеистов Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина и Александра Касьянова до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на олимпийских играх в Сочи. В связи с этим Зубков покинул пост руководителя российской Федерации бобслея и скелетона.

Как отмечает ТАСС, на Олимпиаде в Сочи Зубков и Воевода заняли первое место в соревнованиях двоек и четверок. После Олимпийских игр-2014 они перестали участвовать в соревнованиях.