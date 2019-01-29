США предоставили Гуайдо доступ к части венесуэльских счетов
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо получил контроль над частью активов Венесуэлы в американских банках, об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
Гуайдо дали контроль над активами правительства и Центрального банка Венесуэлы, которые находятся в ведении любого застрахованного банка США. В сообщении отмечается, что это «поможет законному правительству Венесуэлы защитить эти активы на благо народа Венесуэлы».
Госдепартамент США призвал правительства других стран совершить аналогичные шаги и признать Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.
В Венесуэле в настоящее время разворачивается политический кризис. 23 января спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом». В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот. 28 января Соединенные Штаты ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, предусматривающие блокировку ее активов на сумму 7 млрд долларов.
Полномочия Гуайдо, кроме США, признали Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и ряд других стран.
Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию». При этом в Минфине отметили, что у Венесуэлы в связи с политическим кризисом могут возникнуть проблемы с выплатой долга перед Россией, общая сумма которого составляет более 3 млрд долларов.