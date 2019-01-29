СК прекратил уголовное дело в отношении лингвиста Касьяна, которого обвиняли в экстремизме за посты в ЖЖ

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении сотрудника Института языкознания Российской академии наук (РАН) Алексея Касьяна. Об этом сообщает «Правозащита Открытки» в своем telegram-канале со ссылкой на адвоката Касьяна Сергея Бадамшина.

Он рассказал, что 29 января получил постановление о прекращении уголовного дела в отношении лингвиста. Его закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

«Правозащита Открытки» отмечает, что Касьян в течение полугода находился под подпиской о невыезде.

Дело против лингвиста возбудили в июне 2018 года. В рамках обысков в доме у Касьяна сотрудники правоохранительных органов, как писал его сын Николай, изъяли всю технику, листовки и несколько книг. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

Следствие посчитало, что три публикации в «Живом журнале» (ЖЖ) Касьяна за период с 2014 по 2016 год унизили достоинство ряда «лиц по признакам национальности, происхождения, отношения к религии».

Напомним, в конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК): первое нарушение в течение года предполагает административное наказание в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, а повторное — уже уголовную ответственность.