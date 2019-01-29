Суд отказался засекретить процесс по иску Рослесхоза к строителям мусорного полигона во Владимирской области

Арбитражный суд Владимирской области 29 января отклонил ходатайства АО «Метровагонмаш», ООО «Экотехстрой Владимир» и Мытищинского машиностроительного завода о проведении процесса по иску Рослесхоза в закрытом режиме. Об этом представители компаний просили на предыдущем заседании 23 января.

Рослесхоз требует признать незаконной продажу 1500 гектаров леса администрацией сельского поселения Филипповское «Метровагонмашу» в 2016 году. Ссылаясь на рассекреченное распоряжение Совета министров РСФСР, ведомство утверждает, что спорный участок входит в Гослесфонд.

После покупки участка «Метровагонмаш» разделил его на несколько и продал Мытищинскому машиностроительному заводу (дочернее предприятие «Метровагонмаша») и ООО «Экотехстрой Владимир» под строительство мусороперерабатывающего завода и полигона. В суде компании заявили, что сделки между предприятиями составляют коммерческую тайну и не могут быть рассмотрены в открытом режиме. Рослесхоз возражал, что ведомство интересует только одна сделка — продажа земли органом государственной власти.

Изначальным инвестором ООО «Экотехстрой Владимир» числился бенефициар «Метровагонмаша» Искандер Махмудов. В феврале 2018 года он заявил о выходе из проекта из-за протестов местных жителей.

Протесты в Филипповском начались летом 2017 года. Это сельское поселение объединяет 26 деревень и 76 садовых товариществ. В них нет центрального водоснабжения. Все жители пользуются колодцами и личными скважинами. Предварительные гидрогеологические экспертизы показали, что грунтовые воды в этом районе будут отравлены через полтора года после захоронения первых отходов. Однако инвесторы и владимирские власти пока не отказываются от планов оборудовать под Филипповским мусорный полигон.