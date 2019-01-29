Минюст привел примеры «обстоятельств непреодолимой силы», при которых можно пренебречь антикоррупционными запретами

Министерство юстиции, начавшее разработку законопроекта о допустимых исключениях из антикоррупционного законодательства, привело ТАСС примеры подобных случаев. В самом законопроекте подобные случаи назывались «обстоятельствами непреодолимой силы», а никаких уточнений не приводилось.

В Минюсте рассказали, что в малочисленных населенных пунктах — к примеру, моногородах, районах Крайнего Севера или закрытых административно-территориальных образованиях — у чиновников родственники часто могут работать в сферах, которые они курируют, что приводит к конфликту интересов.

К подобным случаям пресс-служба министерства отнесла ситуации, когда бывшие супруги чиновников также могут отказываться декларировать имущество их общих несовершеннолетних детей или когда соблюдать все антикоррупционные запреты чиновнику мешает длительная болезнь. Полный список в министерстве пообещали опубликовать позднее.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов приводил ранее и другой пример: находящийся под санкциями чиновник не может закрыть иностранный счет или во время бракоразводного процесса супруг чиновника может отказаться заполнять декларации.

О том, что министерство юстиции начало разработку поправок в закон «О противодействии коррупции», стало известно 25 января: согласно карточке законопроекта, Минюст решил освободить от ответственности чиновников, нарушающих антикоррупционное законодательство в силу «обстоятельств непреодолимой силы».