Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев за потасовку после боя с Макгрегором

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает MMA Mania. Трансляцию заседания вело издание MMAFighting.com

Макгрегора в свою очередь дисквалифицировали на 6 месяцев со штрафом в 50 тысяч долларов. При этом брата Нурмагомедова Абубакара и спарринг-партнера Зубайру Тухугова отстранили на год и оштрафовали на 25 тысяч долларов. Все сроки будут отсчитываться с 6 октября.

Напомним, 6 октября Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, победив ирландского бойца Конора Макгрегора. Однако ему отказались вручить чемпионский пояс из-за того, что боец нарушил правила, покинув октагон до официального объявления результата поединка.

Затем Нурмагомедов вступил в конфликт с тренером Макгрегора по американскому джиу-джитсу Дилоном Денисом. Ирландец, в свою очередь, начал потасовку с бойцом из команды Нурмагомедова Зубайрой Тухуговым.