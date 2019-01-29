Настя Рыбка отказалась предоставлять компромат на Дерипаску после общения с «российскими агентами»

Гражданка Беларуси Анастасия Вашукевич (также известна как Настя Рыбка — ред.) в разговоре с журналистом CNN отказалась от комментариев об олигархе Олеге Дерипаске, объяснив это встречей с «российскими агентами» во время нахождения в изоляторе временного содержания (ИВС) в Москве.

«Со мной говорили в российской тюрьме и очень понятно объяснили, что я должна делать, что должна говорить, а чего — не должна <..> Они сказали мне: не трогай больше Олега Дерипаску»,

— сказала Рыбка, уточнив, что с ней беседовали «российские агенты». Cотрудниками какого ведомства они были, девушка не уточнила.

При этом в марте прошлого года, вскоре после задержания в Таиланде, она заявила The New York Times, что готова предоставить более 16 часов записей разговоров Дерипаски в обмен на защиту со стороны США. На них, по ее словам, в том числе были и переговоры олигарха с третьими лицами о выборах президента США, которые бы «пролили свет на российское вмешательство» в них.

Настя Рыбка попала в поле зрения СМИ после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в феврале прошлого года опубликовал расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске, основанное на информации из инстаграма Рыбки и ее книги «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха».

Вскоре ее вместе с наставником Александром Кирилловым (Алексом Лесли) задержали в Таиланде, а в январе приговорили к условному сроку по делу об организации нелегальных секс-тренингов и депортировали в Россию. Ожидалось, что Рыбку отправят в Беларусь, однако в московском аэропорту Шереметьево ее вновь задержали — уже в рамках российского уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК).

Несколько суток она пробыла в ИВС, где содержатся иностранцы, однако после Нагатинский суд отказался помещать ее в изолятор и отпустил под подписку о невыезде.