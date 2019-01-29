The Bell: поручить финансирование «ЧВК Вагнера» Евгению Пригожину придумало руководство Генштаба

Создать российскую частную военную компанию, получившую название «группа Вагнера» (или «ЧВК Вагнера») придумало руководство Генштаба Военных сил в 2010 году, утверждает The Bell со ссылкой на источники в Минобороны. Реализацию проекта они решили поручить бизнесмену Евгению Пригожину, который в свою очередь отрицает причастность к наемникам.

У военного руководства с 2009 года была идея создать команду из вышедших на пенсию силовиков с опытом боевых действий (ее даже поддерживал на тот момент начальник Генштаба Николай Макаров, дополняет издание). А в ходе закрытой лекции на ПМЭФ в июне 2010 года они также обсуждали это с создателем первой в мире легальной ЧВК Executive Outcomes Эбеном Барлоу.

После этого в 2012 году создание ЧВК с президентом Владимиром Путиным согласовал новый глава Генштаба Валерий Герасимов, а в 2013 году туда уже начали набирать наемников, рассказал источник The Bell в частных военных структурах. По оценке издания, всего в рядах ЧВК с 2014 года могли состоять от семи до десяти тысяч наемников.

Организацией ЧВК предложили заняться именно Пригожину, поскольку он «в отличие от Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга — давних друзей Владимира Путина, ставших успешными бизнесменами,— не входил в ближний круг и гораздо дольше оставался в тени», утверждает The Bell. По их данным, в начале он не поддерживал возможность участвовать в проекте из-за отсутствия очевидной выгоды, однако не стал отказываться.

Сам Пригожин в разговоре с изданием свою причастность к «ЧВК Вагнера», как и в принципе существование российских ЧВК, отрицал. «Факт упоминания моего имени в связи с ЧВК является следствием информации, первоначально выданной общественности через Службу безопасности Украины», — заявил он.

Напомним, «ЧВК Вагнера» связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина» из-за кейтеринговых заказов его компании «Конкорд» для президента.

Как писала «Фонтанка», ЧВК появилась в 2013 году под названием «Славянский корпус», когда российские менеджеры частной военной компании Moran Security Group Вадим Гусев и Евгений Сидоров сформировали отряд из 267 «контракторов» для «охраны месторождений и нефтепроводов» в Сирии. Ее участники впоследствии сформировали «группу Вагнера».

По данным The Wall Street Journal (WSJ), она принимала участие в военных конфликтах на Донбассе и в Сирии. После «Новая газета» сообщала о ее присутствии в Центральноафриканской республике и Судане, а агентство Bloomberg — в еще восьми африканских странах. По данным агентства, в обмен на право на добычу полезных ископаемых они охраняют высокопоставленных чиновников, готовят военных, а также помогают с организацией предвыборных компаний.

В конце января источники Reuters также узнали о том, что наемники также прилетели в Венесуэлу после начала массовых протестов «для усиления безопасности президента Николаса Мадуро».