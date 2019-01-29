В подмосковных Химках уволилась учительница, давшая первоклассникам избить сверстника на уроке

Преподаватель физкультуры школы №22 в подмосковных Химках Ольга Башкирова написала заявление об уходе после инцидента с избиением первоклассника сверстниками на уроке, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова.

По словам Мишоновой, она узнала об инциденте из соцсетей и в понедельник, 28 января, посетила школу, директор который подтвердил сообщения. Подробнее об инциденте 29 января со слов отца ребенка написало «Подмосковье сегодня».

Так, в январе на уроке физкультуры у 1 «Г» мальчик Ваня упал, а учитель сказала: «Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!» После этого сверстники начали пинать его по голове.

В травмпункте у ребенка обнаружили сотрясение мозга и направили в московскую Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой, где тот провел четверо суток. По словам омбудсмена Мишоновой, «у него тяжелая психологическая травма и ушибы».

Сама Башкирова сразу после инцидента объяснила это отцу мальчика тем, что не очень удачно пошутила, пытаясь таким образом наладить дисциплину. По словам директора школы Натальи Данилюк, женщина раньше преподавала старшеклассникам, а с первыми классами работает первый год, оттого и применила «неправильные методы работы».