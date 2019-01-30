Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуайдо выезжать из страны

Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции и спикеру Национальной ассамблеи страны Хуану Гуайдо, который объявил себя временным президентом, выезжать из страны, а также заблокировал доступ к его банковским счетам. Об этом сообщает венесуэльская газета El Nacional.

Ходатайство о принятии ограничительных мер в суд направила Генпрокуратура страны, которая начала расследование в отношении оппозиционера из-за массовых акций протеста в стране и возможной гибели мирного населения во время митингов.

По словам действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пока ордера на задержание Гуайдо нет.

«Дождемся внутренних конституционных и судебных процессов, чтобы посмотреть, каковы будут результаты. Не будем торопиться, подождем», – сказал Мадуро.

Сам Гуайдо заявил, что внимательно следит за ходом расследования, начатого против него, и не боится преследования и угроз.

Ранее сообщалось, что Гуайдо получил контроль над частью активов Венесуэлы в американских банках. Это произошло после того, как США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, предусматривающие блокировку ее активов на сумму 7 млрд долларов.

Напомним, 23 января Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Ранее агентство Reuters сообщило, что его полномочия признал военный атташе страны в США Хосе Луис Сильва.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом». В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США совершают «серьезную ошибку», объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот. Полномочия Гуайдо, кроме США, признали Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и ряд других стран.

Испания, Великобритания, Франция и Германия заявили, что если президент страны Николас Мадуро не проведет в стране выборы в течение восьми дней, то они признают Гуайдо новым лидером. Венесуэла это условие отвергла.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».