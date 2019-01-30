Британский парламент проголосовал против Brexit без соглашения с ЕС

Парламент Великобритании отклонил возможность проведения Brexit без согласования с Евросоюзом. Об этом сообщает Sky News.

За принятие поправки проголосовали 318 парламентариев, 310 депутатов — против.

Кроме того, депутаты отклонили поправку, позволяющую отложить выход из Евросоюза с 29 марта на конец 2019 года. Парламентарии также проголосовал за исключение из соглашения по Brexit пункта об особом таможенно-пограничном режиме в Северной Ирландии.

При этом, как отмечает Sky News, решение Палаты общин не является обязательным для выполнения правительством. По словам премьер-министра Терезы Мэй, пожелания парламентариев не обязательно станут основанием для новых переговоров с ЕС.

15 января Палата общин Великобритании отклонила план выхода страны из ЕС, ранее одобренный Брюсселем. 21 января премьер-министр Тереза Мэй представила парламенту альтернативный план, но его сочли почти аналогичным ранее отвергнутому. Мэй призвала депутатов вносить свои предложения.

Напомним, в июне 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе страны из Евросоюза. Более половины его участников (почти 52%) проголосовали «за» выход. В конце марта 2017 года началась официальная процедура Brexit. Предполагается, что Великобритании понадобится около двух лет на выход из ЕС.

В соглашении упоминается о границах между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Пока и Великобритания, и Ирландия входят в Евросоюз, она существует номинально и не мешает перемещению людей и товаров. При выходе Британии из ЕС граница может возникнуть.

Предлагаемый парламентариям проект соглашения по Brexit был утвержден британским правительством 14 ноября, а затем его поддержали страны ЕС.

Однако Мэй перенесла слушания в парламенте страны по поводу данного соглашения. Она объяснила это тем, что пункт сделки о границе с Северной Ирландией «вызывает широко распространенную и глубокую озабоченность», и соглашение бы, вероятно, отклонили.

После этого 48 однопартийцев Мэй инициировали голосование по доверию премьер-министру. Однако большинство членов парламента из фракции Консервативной партии выразили доверие ей. Позже депутаты Палаты общин Парламента Великобритании также выразили доверие кабинету министров страны.