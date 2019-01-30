«Левада-центр»: более половины россиян опасаются военной угрозы со стороны других стран

Военной угрозы со стороны других стран опасаются 56% россиян, 88% опрошенных уверены, что российская армия способна защитить страну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос «Левада-центра».

При этом 39% респондентов отрицали возможность военной угрозы со стороны других государств.

По словам социолога «Левада-центра» Дениса Волкова, высокий уровень опасений войны связан с общим ощущением конфликта с Западом и изоляции страны.

«На фокус-группах часто можно услышать мнение, что война уже идет, только пока холодная, где США выступают против нас — «руками европейцев и украинцев», — сказал он.

Как отмечает РБК, максимальный страх перед войной в XXI веке возник после ситуации на Донбассе и войны в Сирии. Тогда 68% россиян заявляли, что опасаются начала военных действий.

В опросе, проведенном «Левада-центром» 13–19 декабря 2018 года, участвовало Опрос 1,6 тысячи респондентов. Социологи провели личные интервью в 136 населенных пунктах в 52 регионах.