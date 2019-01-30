РБК: чиновников обучат работе с социальными сетями

Институт развития интернета (ИРИ) с февраля начнет обучать руководство регионов работе с социальными сетями, в том числе заводить и развивать анонимные Telegram-каналы. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента и на председателя совета института, руководителя думского комитета по информационным технологиям и связи Леонида Левина.

«ИРИ будет заниматься консультированием региональных администраций по выстраиванию работы в интернете: правильное ведение официальных сообществ регионов в соцсетях, ответы на жалобы и обращения пользователей соцсетей, работа в условиях чрезвычайных ситуаций и прочее», — рассказал источник, близкий к администрации президента.

Как рассказал депутат Леонид Левин, институт должен будет повысить цифровую грамотность чиновников и будет заниматься консультированием региональных администраций по выстраиванию работы в интернете. По его словам, речь идет о «правильном ведении официальных сообществ регионов в соцсетях, ответах на жалобы и обращения пользователей соцсетей и работе в условиях чрезвычайных ситуаций».

По данным РБК, курировать работу института будет Владимир Табак, который занимался продвижением кандидатуры Владимира Путина в соцсетях в президентской кампании 2018 года. Теперь Табак будет назначен замдиректора ИРИ.

РБК пишет, что Табака называли продюсером вышедшего в 2010 году ко дню рождения Путина календаря со студентками журфака МГУ, и он был связан с внедрением системы «Инцидент-менеджмент» в регионы.

«Организаторы семинара, среди которых был Табак, учили регионы пользоваться программой «Инцидент-менеджмент», а также в целом работе с соцсетями — «ВКонтакте», Instagram, учили заводить и развивать анонимные Telegram-каналы, полезные для губернатора», — сообщил один из участников семинаров.

Как сообщает РБК, в рамках программы ИРИ также планируются лекции на подобные темы.

Ранее РБК сообщал, что Кремль рекомендовал губернатором нанять помощников в администрации регионов и создать отделы по SMM и интернет-коммуникациям, чтобы «в том числе ловить и купировать негатив».