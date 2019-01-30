В зале заседаний Совета Федерации задержали сенатора Рауфа Арашукова

Обновлено Следственный комитет подтвердил информацию о задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. «После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Арашукова следователями СК РФ совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела», – сообщили в ведомстве.

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

По информации источника РИА Новости в Совфеде, 32-летнему Арашукову предъявлены обвинения в организации убийства двух человек и причинении тяжкого вреда здоровья третьему, а также организации ОПГ в республике в 2010 году.

«Там целый букет обвинений. Даже статья 210 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», — сказал собеседник ТАСС.

По данным ТАСС, перед задержанием пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.

Задержание было проведено во время выступления генпрокурора Юрия Чайки, в зале при этом находился руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, отмечает РБК.

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