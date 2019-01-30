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В зале заседаний Совета Федерации задержали сенатора Рауфа Арашукова

Политика

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Следственный комитет подтвердил информацию о задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

«После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Арашукова следователями СК РФ совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела», – сообщили в ведомстве. 

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Об этом сообщают ТАСС  и РИА Новости со ссылкой на источники.

По информации источника РИА Новости в Совфеде, 32-летнему Арашукову предъявлены обвинения в организации убийства двух человек и причинении тяжкого вреда здоровья третьему, а также организации ОПГ в республике в 2010 году.

«Там целый букет обвинений. Даже статья 210 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», — сказал собеседник ТАСС.

По данным ТАСС, перед задержанием пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.

Задержание было проведено во время выступления генпрокурора Юрия Чайки, в зале при этом находился руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, отмечает РБК.

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Ранее Расул Аджиев, арестованный по делу об убийстве лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова в 2010 году, назвал Арашукова заказчиком преступления.

Кроме того, причастным к преступлениям сенатора назвали еще два человека, которых следствие считает связанными с  убийством кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова. По их словам, Арашуков выделил 500 тыс. рублей на то, чтобы «запугать и побить» Шебзухова, и 1 млн — на убийство Жукова.

Напомним, Рауф Арашуков стал членом Совета Федерации в 2016 году. До этого он работал в структурах «Газпрома» в Ставрополе и Карачаево-Черкессии.

Теги:
nt, сенаторы
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