Росатом отказался от строительства центра хранения ядерных отходов в Приморье после протестов

Росатом после протестов решил свернуть проект строительства в Приморье у города Фокино Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, сообщил Интерфаксу член совета директоров госкомпании и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Отказ от проекта, по словам Трутнева, «стоить будет минус 3,2 миллиарда для экономики Приморья, минус 300 рабочих мест и гадость (ядерные отходы – ред.) останется надолго».

Решение он объяснил протестами местных жителей: «Людям говорят: центр строится для того, чтобы компактизировать и увезти гадость, которая лежит на вашей территории 60 лет. А люди говорят: вдруг вы еще что-то привезете. Мы говорим: не привезем <..> Если уважаемые жители Приморья считают, что центр строить не надо, центр не будет строиться».

Центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов начали строить в прошлом году в бухте Сысоева у города Фокино на базе Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами («ДальРАО»).

По данным Росатома, он должен был заниматься утилизацией радиоактивных отходов, накопленных в Приморье с 1961 года, выход на проектную мощность планировался в 2025 году. На его строительство госкорпорация выделила 2,5 миллиарда долларов.

Новая волна протестов началась после 31 декабря, когда правительство одобрило сотрудничество между Росатомом и российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия. Некоторые местные жители утверждали, что туда начнут свозить радиоактивные отходы из Японии, однако руководство региона, Росатома и «ДальРАО» это отрицало.