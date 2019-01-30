В Челябинске заключенный зашил себе рот в знак протеста из-за отказа в свидании

Заключенный исправительной колонии № 2 в Челябинске Николай Жидков зашил себе рот в знак протеста из-за отказа в свидании. Об этом в фейсбуке сообщила правозащитница Валерия Приходкина.

По ее словам, к заключенному из Сочи приехала женщина, однако начальник ИК-2 Александр Полянский отказал в свидании «по неизвестным причинам».

«Жидков удивился, возмутился, в связи с чем был побит сотрудниками дежурной части колонии <…> Сотрудники ходят похихикивают, “смотрящие”, конечно на стороне администрации», — рассказала Приходкина.

Правозащитница добавила, что заключенный также объявил голодовку и потребовал встречи с прокурором.

В ноябре 2018 года суд приговорил четырех сотрудников челябинской ИК-2 к тюремным срокам от 3 до 8 лет за неоднократные избиения заключенных (ч. 3 ст. 286 УК).

Следователи установили, что оперуполномоченные нашли шарф и изготовили петлю, которую накинули на шею другого осужденного. Они привязали конец шарфа к металлической решетке окна, зафиксировали мужчину в одном положении и покинули помещение. В результате заключенный умер.