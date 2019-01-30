В Санкт-Петербурге задержали отца сенатора Рауфа Арашукова

Рауля Арашукова, отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, задержали в Санкт-Петербурге в одном из офисов «Газпрома». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Рауль Арашуков — советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», депутат Народного собрания Карачаево-Черексии. РИА Новости со ссылкой на источник передает, что в отношении него проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Позднее в Следственном комитете (СК) уточнили, что Рауль Арашуков причастен к хищениям природного газа «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей, которые совершались в течение нескольких лет.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали сегодня в зале заседаний Совета Федерации. Задержание проходило во время выступления генерального прокурора Юрия Чайки, в зале находился руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что то, в чем подозревается Арашуков, произошло до его назначения сенатором от КЧР: «Кого назначать и кого направлять — ответственность субъектов федерации, губернатора и депутатов законодательного собрания. Очевидно, эта информация была неизвестна, я могу это предположить».

Она добавила, что полномочия с Арашукова могут быть сняты только по его собственному заявлению, либо если судом будет вынесен обвинительный приговор.

По версии следствия, Рауф Арашуков причастен к созданию и участия в преступной организации (ч. 2, 3 ст. 210 УК), хищению газа у «Газпрома», поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ (ч. 4 ст. 159 УК).

Его также заподозрили в причастности к убийствам лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова в 2010 году и советника президента Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова.

В сентябре 2018 года Расул Аджиев, арестованный по делу об убийстве Жукова, назвал Рауфа Арашукова заказчиком преступления. Двое других фигурантов дела сообщили, что Арашуков выделил 500 тысяч рублей на то, чтобы «запугать и побить» Шебзухова, и 1 млн — на убийство Жукова.