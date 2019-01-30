СК и ФСБ пришли с обысками в мэрию Балашихи

Сотрудники Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски в администрации подмосковного города Балашиха. Об этом сообщают РИА Новости и Интерфакс со ссылкой на источники.

«В администрации города проходят обыски, правоохранители изымают документацию», — рассказал собеседник РИА Новости, не уточнив деталей происходящего.

Источник Интерфакса рассказал, что обыски проходят «в кабинетах нескольких чиновников мэрии, изымаются документация и электронные носители». По его словам, они могут проводиться в связи с проверкой информации о превышении должностных полномочий руководством Балашихи.

По информации источника Интерфакса, уголовное дело в настоящее время не возбуждено.