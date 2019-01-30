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СК и ФСБ пришли с обысками в мэрию Балашихи

Общество

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Сотрудники Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски в администрации подмосковного города Балашиха. Об этом сообщают РИА Новости и Интерфакс со ссылкой на источники. 

«В администрации города проходят обыски, правоохранители изымают документацию», — рассказал собеседник РИА Новости, не уточнив деталей происходящего. 

Источник Интерфакса рассказал, что обыски проходят «в кабинетах нескольких чиновников мэрии, изымаются документация и электронные носители». По его словам, они могут проводиться в связи с проверкой информации о превышении должностных полномочий руководством Балашихи.

По информации источника Интерфакса, уголовное дело в настоящее время не возбуждено. 

Теги:
обыски, Подмосковье , em
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