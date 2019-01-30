Клишас — о задержании сенатора Арашукова: «Все нормы были соблюдены»

Нарушений при задержании сенатора Арашукова в зале заседаний Совета Федерации не было, «все нормы закона и регламента были соблюдены», заявил в комментарии «Новой» сенатор Андрей Клишас. Он и другие сенаторы проголосовали сегодня единогласно за снятие депутатской неприкосновенности с сенатора от Карачаево-Черкесской Республики, после чего тот был задержан прямо в здании СФ по подозрению в совершении ряда преступлений.

«Все материалы были предоставлены, ситуация подробно доложена Генпрокурором [Юрием Чайкой] лично в присутствии руководителей Следственного комитета, в том числе лично Бастрыкина», — рассказал Клишас.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января в ходе заседания Совета Федерации — перед этим заседание было переведено в закрытый режим. Имя Арашукова фигурирует в уголовных делах, связанных с убийствами лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова в 2010 году и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова.

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В этот же день был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, его подозревают в хищениях природного газа на сумму около 30 миллиардов рублей.