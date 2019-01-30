В российских регионах из-за сообщений о минировании эвакуировали школы и госучреждения

В городах по всей стране вновь прошли массовые эвакуации после получения сообщений о минировании — в том числе в Владимирской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Тамбовской, Псковской, Архангельской и Астраханской областях, сообщает ТАСС.

Так в Новгородской области после рассылки по электронной почте на день были отменены занятия во всех школах и гимназиях, а областная больница приостановила госпитализацию и перенесла консультации в другое здание.

Все средние школы также приостановили на день работу в Архангельске, Тамбове и ростовских Шахтах, также были эвакуированы некоторые образовательные и медицинские учреждения Псковской области и еще по 10 школ в Вологде и Астрахани.

Во Владимире из здания городской администрации эвакуировали сотрудников департамента образования, в Ярославле — департамент образования и одну школу. В Брянске эвакуировали городскую мэрию и несколько школ. Правительство Мурманской области и администрацию Мурманска также эвакуировали после звонка, как и еще 12 зданий — в том числе и сотрудников областной больницы и управления «Мурманского морского рыбного порта».

О минировании также пишут и калининградские СМИ: в городе эвакуировали три торговых центра, областную клиническую больницу, центральную городскую клиническую больницу и городскую больницу №1.

Напомним, массовые эвакуации из-за сообщений о минировании социальных и административных учреждений прошли 28 января в Омской и Новосибирской областях, а также Хакасии, а 25-го — в других регионах Сибири и Дальнего Востока. Так, в Бурятии эвакуировали здание правительства и парламента, а также мэрии Улан-Удэ. До этого сообщалось об эвакуации в Хабаровске и Южно-Сахалинске, на Камчатке и в Магнитогорске. При этом нигде информация о минировании не подтвердилась.