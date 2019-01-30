«Не соблазниться салом в шоколаде»: в России придумали компьютерный квест по мотивам конфликта РПЦ с Константинополем

На Рождественских чтениях, которые проходят сейчас в Москве, предложили создать православный компьютерный квест по мотивам конфликта Московского патриархата с Константинополем. Проект получил поддержку на секции по компьютерным играм, пишет Интерфакс.

Согласно проекту, главным героем игры будет православный митрополит Николай, получивший благословение патриарха создать в Стамбуле Второримскую и Антальскую митрополию.

«Митрополиту придется проявить незаурядные дипломатические таланты в переговорах с чиновниками, избежать смерти от рук зловещих сект Гюлена и Бозкурта, не соблазниться салом в шоколаде

и в финале победить главного злодея по имени Бармалей», — рассказал модератор секции, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

По его словам, митрополиту придется «не ликвидировать» Бармалея, а «по-братски вразумить и принять в сущем сане как епископа Золоторожского».

Международные Рождественские чтения «Молодежь: свобода и ответственность» проходят в Москве с 27 по 31 января. Их председателем является патриарх Кирилл.

Ранее он заявлял, что компьютерные игры формируют у детей постоянную потребность в удовольствии, которая негативно сказывается на их стремлении в будущем совершать подвиги для своей страны.

«Ребенок получает от игры [компьютерной] удовольствие, тем самым у него формируется устойчивая наклонность, что удовольствие — это самое главное <...> Злоупотребление играми и погружение в них детей — огромная ошибка родителей», — отмечал патриарх.

В декабре 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана новая церковная структура — Православная церковь Украины (ПЦУ). 5 января константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о ее автокефалии. В Русской православной церкви отказались признать независимость ПЦУ и заявили, что томос — «бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций».