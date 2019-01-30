В Госдуме предложили разрешить полиции сбивать запущенные во время митингов беспилотники

В Госдуме разработали законопроект, позволяющий полиции сбивать бесплилотники, которые запущены над местом проведения митингов и других публичных мероприятий. Об этом говорится в сообщении Комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента.

Документ разработала группа депутатов во главе с председателем комитета Василием Пискаревым и парламентарием Николаем Ковалевым. Планируется, что его внесут в Госдуму в ближайшее время.

В сообщении отмечается, что документ направлен на «регулирование использования беспилотных воздушных судов (БВС) и уточняющий полномочия правоохранительных органов в данном вопросе».

В соответствии с законопроектом, полицейские смогут «временно ограничивать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве над местом проведения публичного (массового) мероприятия и прилегающей к нему территории» и «пресекать несанкционированное нахождение БВС в воздушном пространстве, в том числе посредством уничтожения и повреждения таких судов, подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими».

О необходимости ограничений полиция должна будет сообщить в Росавиацию и организаторам массового мероприятия.

Также в документе предлагается наделить полномочиями по регулированию использования беспилотников Росгвардию, Федеральную службу охраны и Федеральную службу безопасности для «защиты жизни, здоровья и имущества граждан, проведения неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и антитеррористических мероприятий».

В октябре прошлого года в Госдуме предложили ограничить использование дронов для съемки массовых мероприятий, а также некоторых зон и объектов. В законопроекте говорилось, в частности, о необходимости получения разрешения от местных властей для съемки массовой акции или какого-либо объекта с помощью беспилотника.

В России с июля 2017 года введена обязательна регистрация дронов. Согласно закону, частное лицо может запустить беспилотник только при наличии соответствующего разрешения профильных структур. На учет беспилотники весом от 250 г до 30 кг ставит подведомственное Минтрансу «ЗащитаИнфоТранс».