С охраной свердловского СИЗО начали практиковать американскую технологию арт-медитации

В женском следственном изоляторе № 5 в Екатеринбурге начали практиковать методику арт-терапии — зентангл — с караулом отдела охраны, сообщается на сайте управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Свердловской области.

«Американская писательница Бекка Крахула, автор книги “Зентангл”, подчеркивает, что при создании зентангла улучшается память, стимулируются творческие способности, поднимается настроение.

Зентангл успокаивает в стрессовых ситуациях и может быть использован как инструмент управления гневом», — рассказала старший психолог СИЗО-5 Алена Кузнецова.

По ее словам, зентангл помогает обрести уверенность в себе, а также скорректировать зрительно-моторную координацию при оттачивании штрихов и совершенствовании узоров и рисунков.

Зентангл (от zen – «уравновешенность, спокойствие» и rectangle – прямоугольник) — рисунок, разделенный на части и состоящий из повторяющихся узоров. Зентангл рисуют на белом квадратном листе шириной в три с половиной дюйма. Художественное направление возникло в 2006 году, его придумали американские художники Мария Томас и Рик Робертс.