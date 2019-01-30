Суд арестовал на два месяца жителя Ивановской области, обвиняемого в организации деятельности «Свидетелей Иеговы»

Октябрьский районный суд Иванова арестовал на два месяца 32-летнего Евгения Спирина, обвиняемого в организации деятельности запрещенной и признанной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы», сообщается на ее сайте.

Уголовное дело против Спирина возбуждено по ч. 1 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации) 21 января управлением ФСБ по Ивановской области.

Спирин, живущий в городе Фурманово, был задержан 27 января. Тогда же, отмечают в «Свидетелях Иеговы», в нескольких домах жителей региона прошли обыски. Спирина обвинили в возобновлении и продолжении ее деятельности. Ему вменяют «совершение действий, направленных на возобновление и продолжение противоправной деятельности указанной религиозной организации». По версии следствия, он «созывал и проводил собрания данной организации, осуществлял религиозные беседы с жителями Ивановской области в целях ее пропаганды».

Ранее «Свидетели Иеговы» сообщили, что за 2018 год прошло 269 обысков в домах членов организации.

Весной 2017 года Министерство юстиции России признало «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, около ее 100 материалов внесли в федеральный список запрещенных публикаций. Позднее суд постановил ликвидировать организацию и около 400 ее региональных отделений, а имущество передать в собственность государства.

Представители «Свидетелей Иеговы» направили в Совет по правам человека при президенте открытое письмо в связи с задержанием последователей учения по всей России. Они считают, что преследования верующих несправедливы и что в стране против них ведется «травля».