Бюро по борьбе с коррупцией провело обыски у мэра Риги Нила Ушакова

Сотрудники латышского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провели обыски у мэра Риги Нила Ушакова, сообщило агентство LETA.

Следственный мероприятия проводились на рабочем месте Ушакова в рижской Думе и по месту жительства. Как пишет агентство, сотрудники бюро вынесли из кабинета мэра компьютер и папку с документами.

Позднее в KNAB сообщили, что их сотрудники «выполняли неотложные процессуальные действия» в рамках уголовного процесса, однако комментировать произошедшее не могут.

В декабре 2017 года KNAB уже проводило обыски в помещениях рижской Думы. Следственные мероприятия связывали со скандалом вокруг поставок в Ригу автобусов и троллейбусов для нужд муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme. По версии следствия, предприятия из Чехии и Польши дали взятку в размере 800 тысяч евро.

Нил Ушаков вступил в должность мэра Риги в 2009 году, в 2017 году его переизбрали на третий срок. Ушаков возглавляет партию «Согласие», которая в 2018 году заняла первое место на парламентских выборах, получив 19,8% голосов. В Сейме депутаты от этой партии занимают 22 места из 100. Оппозиция требовала отставки Нила Ушакова, однако депутаты отказались освобождать его от должности мэра.

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