Полиция на Украине возбудила уголовное дело после пропажи капитана судна «Норд»

Полиция в Запорожской области на Украине возбудила уголовное дело из-за пропажи капитана крымского судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом Интерфаксу заявили в пресс-службе полиции.

По словам сотрудника пресс-службы, дело открыто по статье 155 УК У с дополнительной квалификацией «без вести пропавший» по заявлению родственника.

При этом в разговоре с ТАСС адвокат моряка Александр Руденко заявил, что дело начали по статье «убийство» (статья 115 УК У). «Как нам сообщили в устном порядке, дело открыто по статье "Умышленное убийство"», — сказал адвокат.

С заявлением о пропаже капитана судна выступали его брат и адвокат 29 января. Руденко полагал, что к исчезновению его подзащитного могут быть причастны сотрудники Служба безопасности Украины (СБУ). Однако в службе заявили, что не знают о местонахождении Горбенко.

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Напомним, 25 марта погранслужба Украины задержала сейнер «Норд», вышедшего в Азовское море для промысла тюльки. Судно зарегистрировано в Крыму, а у десяти членов экипажа были российские паспорта, выданные в Керчи.

Девять из них оштрафовали за незаконное пересечение границы Украины. Сообщалось, что морякам не вернули российские паспорта, поскольку Украина считает их своими гражданами. Однако им разрешили покинуть сейнер, где из-за гнинения рыбы сложились антисанитарные условия.

Сейчас судно находится в порту Бердянска в Запорожской области. Судовладелец «Норда» намерен добиться его возвращения.