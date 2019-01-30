Сенатору Арашукову предъявили обвинение по трем статьям УК

Следственный комитет (СК) предъявил обвинение сенатору Рауфу Арашукову по ч. 3 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК (давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК (убийство), сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время Арашукова допрашивают в качестве обвиняемого. В СК отметили, что сенатор потребовал переводчика, так как не владеет в должной мере русским языком. Переводчика ему предоставили.

Следствие считает, что Арашуков причастен к убийствам заместителя председателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесия Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова и участию в преступном сообществе.

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Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января в ходе заседания Совета Федерации — перед этим заседание было переведено в закрытый режим. В этот же день был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, его подозревают в хищениях природного газа на сумму около 30 миллиардов рублей.