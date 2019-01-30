Мадуро отказался комментировать сообщения о прибытии в Венесуэлу российских наемников

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался комментировать сообщения СМИ о том, что в Каракас прилетели российские наемники якобы для усиления его безопасности.

«Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего… У меня нет комментариев по этой теме», — заявил он в интервью РИА Новости.

При этом президент Венесуэлы не стал отрицать, что Россия оказывает Венесуэле помощь в части военного сотрудничества.

«У нас есть российская техника самого высокого уровня, самые современные системы вооружений находятся в Венесуэле, они хорошо развернуты, весь наш персонал работает, он прошел подготовку в России», — отметил он.

По словам Мадуро, российское вооружение прибывает в Венесуэлу каждый месяц, и в этом «нет ничего экстраординарного».

25 января Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в Венесуэлу на фоне антиправительственных протестов прибыли бойцы «ЧВК Вагнера» (частной военной компании — ред.) для усиления охраны Мадуро. Одни собеседники издания говорили о небольших группах, другие утверждали, что речь идет о 400 прибывших.

Собеседник агентства, близкий к «ЧВК Вагнера», отметил, что впервые российские наемники приехали в Венесуэлу накануне президентских выборов в мае 2018 года, а новая группа прибыла «недавно».

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Reuters отмечал, что за последние недели в Венесуэле приземлились несколько самолетов российского правительства, хотя нет доказательств того, что они связаны с наемниками. 28 января из Москвы в Каракас без пассажиров вылетел еще один самолет, однако где он приземлился, точно неизвестно из-за перебоев работы интернета в Венесуэле.

В Кремле прибытие российских наемников в Венесуэлу отрицают. «У страха глаза велики», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», а позднее объявили о санкциях в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Россия выступает в поддержку его правительства.