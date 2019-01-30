В коалиции #БезПыток осудили предложение ФСИН о запрете членам ОНК снимать заключенных на свою технику

В коалиции #БезПыток заявили, что изменения порядка посещений заключенных членами Общественно-наблюдательных комиссий (ОНК) вводят «разрешительный порядок, который полностью переводит баланс в пользу ФСИН». Замечания коалиции опубликованы на ее сайте, их направят в правительство.

Поправки, предложенные во ФСИН, в частности, запрещают членам ОНК снимать заключенных на свою технику. В коалиции считают, что если бы во ФСИН были обязаны снимать все по требованию ОНК.

Также в #БезПыток отметили, что в нормах, предложенных ФСИН, не говорится об ответственности должностных лиц, и разрешительный порядок таким образом «становится полностью разбалансированным». В коалиции сообщили, что в соответствии с поправками «ФСИН получает больше возможностей для регулирования съемки».

По мнению коалиции, в поправках не хватает норм, которые:

Вводили бы ответственность за неисправность техники ФСИН;

Устанавливали стандарты техники для обеспечения съемки, которая позволяла бы получать изображения надлежащего для официальных разбирательств качества;

Вводили бы ответственность за несохранность записей;

Вводили бы ответственность за непредоставление записей видеорегистратора сопровождающего.

Поправки ФСИН также не устанавливают сроки хранения записей с видеорегистратора сопровождающего члена ОНК, «хотя срок хранения снятого для ОНК материала предлагается установить в 2 года (поправка в п. 15,6)». По мнению коалиции, записи с видеорегистратора «логично хранить» в течение такого же срока.

«Самое важное: в проекте закона нет не только прямой обязанности ФСИН все снимать (за исключением каких-то специфически секретных объектов безопасности), но ФСИН вручается полномочие определять относимость события к правам человека и место, в котором возможна съемка», – заявили в #БезПыток, отметив, что проблема состоит в том, что ФСИН принимает решение о разрешении на съемку.

В коалиции также детально оценили все поправки, предлагаемые ФСИН.

Напомним, в проекте приказа, опубликованном 16 января, ФСИН предложила разрешить членам ОНК проводить съемку заключенных и арестованных в следственных изоляторах (СИЗО) и колониях с их письменного согласия и лишь с использованием аппаратуры, принадлежащей учреждениям.

«Следственные изоляторы и исправительные учреждения необходимыми техническими средствами обеспечены в полном объеме», – отметили во ФСИН.

В июле 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий членам ОНК проводить кино-, фото- и видеосъемку нарушений прав заключенных в местах лишения свободы с их письменного согласия.

Коалиция #БезПыток была создана по инициативе фонда «Общественный вердикт». К ней присоединились «Новая газета», Русь Сидящая, Правозащитный центр «Мемориал», Команда 29, Московская Хельсинская группа, Движение за права человека, фонд «В защиту прав заключенных», Уральская правозащитная группа и фонд «Социальное партнерство».