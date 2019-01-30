Двух курганцев осудили на 1,5 года колонии за переправку в Россию мигранта под видом «удочек»

Целинный районный суд Курганской области приговорил к 1,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества двух жителей села Усть-Уйское за незаконную переправу иностранцев на территорию России.

В карточке суда говорится, что их признали виновными в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконного въезда в Россию иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Приговор был вынесен 22 января, сегодня стали известны детали следствия.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ, обвиняемые «вступили в предварительный сговор с гражданином Казахстана». Они планировали за деньги перевозить иностранцев на территорию России вброд через реку Тобол.

Во время телефонных переговоров обвиняемые использовали условные обозначения: иностранцев называли «удочкой», а организацию их переправки — «поездкой на рыбалку».

В августе 2018 года россияне договорились «забрать и отвезти удочку» и отправились «на рыбалку», то есть собрались перевезти в Россию мигранта из Костанайской области в Шумиху. Они положили в автомобиль удочки и резиновую лодку на случай проверки правоохранительных органов. Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали их недалеко от села Целинное.