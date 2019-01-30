Пираты освободили похищенных у берегов Нигерии российских моряков

Пираты отпустили шестерых российских моряков, которых похитили в Гвинейском заливе в начале января, сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство России в Нигерии.

«Вопрос об их возвращении в Российскую Федерацию в ближайшее время решается», — сказали в посольстве.

О том, заплатили ли родственники россиян выкуп за похищенных моряков, в сообщении не уточняется.

Ранее пираты требовали выкуп. Как заявлял координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов, «это обычная деятельность. Выкуп и люди — обмен происходит одновременно практически».

Напомним, в начале января на судно MSC Mandy, на борту которого находились 24человека, в Гвинейском заливе у берегов Бенина напали пираты. Они захватили шесть человек и скрылись.