Интерфакс: мэра города Камызяка и главу Камызякского района задержали при получении взяток

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра города Камызяка Дмитрия Васильева и главу Камызякского района Астраханской области Владимира Сухорукова, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По его словам, чиновники были задержаны с поличным при получении крупных взяток от местных предпринимателей. Собеседник агентства добавил, что задержания происходили сегодня в разное время в Астрахани.

«Новой газете» не удалось оперативно получить комментарий от администрации Камязыка. В МВД по Астраханской области перенаправили в региональное управление Следственного комитета. Там «Новой» заявили, что «не располагают такой информацией».

Дмитрий Васильев вступил в должность мэра Камызяка в 2013 году. Ранее он был исполнительным директором компании «Астраханькомплект», которая занималась столярными и плотничными работами. Василий Сухоруков был назначен на пост главы Камызякского района в 2014 году.