Apple перенесла информацию о российских пользователях в Россию

Компания Apple перенесла базы данных с информацией о российских пользователях в Россию, следует из документа, размещенного на сайте Роскомнадзора.

В графе «сведения о местонахождении баз данных» на сайте ведомства значится Россия, а за организацию обработки данных назначен сотрудник Роскомнадзора.

В ведомстве ТАСС заявили, что с 1 февраля начнется комплексная плановая проверка компании по переносу персональных данных.

Ранее надзорное ведомство возбудило административные дела против Twitter и Facebook за неисполнение закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России.

По мнению Роскомнадзора, компании предоставили «формальные ответы» на требование ведомства подтвердить локализацию баз данных на территории России.

Напомним, закон о хранении персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России.