Суд в Удмуртии отправил на принудительное лечение осквернившего памятник подростка

Суд Камбарского района Удмуртии назначил 14-летнему подростку, осквернившему памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, принудительное лечение в психиатрическом стационаре, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По мнению следствия, подросток, против которого было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме (ч.1 ст. 214 УК), осквернил памятник, находясь в состоянии невменяемости. Об отправке молодого человека на принудительное лечение ходатайствовал следователь. Его поддержал прокурор.

Следствие установило, что вечером 21 августа прошлого года 14-летний подросток залез на памятник воинам Камбарки, погибшим в годы Великой Отечественной войны, оторвал верхние облицовочные плитки, «испортил и осквернил его». В результате ущерб, причиненный муниципалитету «Камбарское», был оценен в 8 тысяч рублей.