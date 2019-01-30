Дочь помещенной под домашний арест члена «Открытой России» Анастасии Шевченко попала в реанимацию

Семнадцатилетнюю дочь члена совета движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко доставили в реанимацию с обструктивным бронхитом, сообщает «Правозащита Открытки». При этом сама она не может посетить ее, поскольку находится под домашним арестом по первому в стране уголовному делу о нежелательных организациях (ст. 284.1 УК).

Накануне на обжаловании меры пресечения в Ростовском областном суде защита уже говорила об осложнениях со здоровьем у старшей дочери активистки и просила перевести ее под подписку о невыезде — чтобы она могла обеспечить ее необходимый уход. Однако 30 января ее госпитализировали из интерната для детей с особенностями развития, врачи назвали ее состояние критическим.

У самой Анастасии Шевченко 30 января состоялся допрос, на котором ей предъявили официальное обвинение. Так, согласно тексту постановления, после двух административных штрафов по ст. 20.33 КоАП (первый — за координирование дебатов движения в Таганроге в октябре 2017 года, а второй — за «собрание-лекцию» в апреле прошлого года перед выборами в ростовское заксобрание) у нее якобы «возник преступный умысел».

«Преступный умысел» она воплощала тем, что на сентябрьском собрании движения в Ульяновске она советовала активистам внедряться в протестные группы, предоставляя им бесплатную юридическую помощь или создав «тематические аккаунты» в соцсетях.

А на митинге в ноябре прошлого года она «демонстрировала символику» с акции «Надоел», основной целью которой, как отмечается в постановлении, была «дискредитация органов исполнительной власти» (при этом участники самой акции передавали в администрацию президента Владимира Путина письма с призывом не баллотироваться в 4-й раз).

Сама Шевченко на допросе сказала, что не понимает сущность предъявленного обвинения, назвала его политически мотивированным и отказалась от дачи показаний.

Напомним, о возбуждении уголовного дела против Анастасии Шевченко стало известно 21 января. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет колонии. В тот же день прошли обыски у активистов движения в Ростове-на-Дону, а также Татарстане. Саму Шевченко в тот день задержали и оставили на ночь в изоляторе временного содержания. 23 января суд поместил ее под домашний арест.

На следующий день Совет по правам человека попросил у Генпрокуратуры проверить законность возбуждения дела: помимо отсутствия общественной опасности в деянии Шевченко, активистка не имеет отношения к британской организации «Открытая Россия», внесенной в реестр «нежелательных организаций», а является членом федерального совета одноименного незарегистрированного движения, которое действует только на территории России.