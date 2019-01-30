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СК анонсировал задержание еще четырех человек по делу сенатора Арашукова

Политика

 

Следственный комитет (СК) России планирует задержать еще нескольких человек в рамках расследования дела сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым. Планируется их задержание», — говорится в сообщении СК.

В релизе СК они называются соучастниками уже задержанных Рауфа и Рауля Арашуковых: они помогали заключать договоры на поставку предприятиям завышенных объемов газа, лишнее же потом перепродавали за наличные.

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