В МВД объяснили заявление о возможном наплыве беженцев из Таджикистана

Заявление замглавы МВД Игоря Зубова о том, что в Россию прибудет множество беженцев из Таджикистана, и поэтому их необходимо усиленно проверять, является его личной оценкой, сказали РБК в министерстве.

«Данные высказывания не являются официальной позицией МВД России», — отметили в пресс-службе.

Ранее Зубов утверждал, что боевики запрещенной террористической организации «Исламское государство» в массовом порядке «неизвестными вертолетами» перебрасывают сторонников из Пакистана в Таджикистан.

Это, по мнению замглавы МВД, приведет к потоку беженцев в Россию. После чего Зубов призвал полицейских усиленно проверять приезжих из Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, в Федерации мигрантов России подсчитали, что наибольшее число мигрантов, в том числе трудовых, приезжает в Россию из Узбекистана и Таджикистана. Так, за первые девять месяцев прошлого года в страну прибыли более 3,4 млн граждан Узбекистана и 1,7 млн граждан Таджикистана, почти каждый второй — с рабочими целями.