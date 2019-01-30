Следователь заявил о 16 обвиняемых по делу братьев Магомедовых

МВД предъявило обвинения уже 16 человекам по делу о преступном сообществе владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и бывшего сенатора Магомеда Магомедова, сообщило РИА Новости из зала заседания в Тверском суде.

На заседании выступал следователь Николай Будило, который заявил, что из этих 16 обвиняемых шесть уже находятся в международном розыске.

В Тверском суде рассматривалось ходатайство следствия о продлении ареста братьям Магомедовым и главе «компании «Интекс» Артуру Максидову. В результате их оставили под стражей до 30 апреля.

Напомним, Магомедовых обвиняют в организации хищения бюджетных средств на сумму около 2,5 млрд рублей по статьям о мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества. Магомеда Магомедова также обвиняют в незаконном хранении оружия.

Как пишет РБК, в деле против бизнесменов несколько эпизодов, в том числе хищение «Глобалэлектросервисом» 650 млн рублей у Федеральной сетевой компании. В ноябре следователи рассказали еще об одном эпизоде — хищении 300 млн рублей при строительстве автодороги «Чуйский тракт».

Уголовное дело, связанное с неуплатой налогов, возбуждено во Франции против жены Зиявудина Ольги Магомедовой. При этом представитель бизнесмена утверждал, что дело заведено не на саму Магомедову, а на компанию, которая управляла ее активами.

В рамках расследования дела также арестовали экс-главу строительной компании «Интекс» Артура Максидова и бывшего начальника департамента сопровождения бизнеса «Объединенной зерновой компании» Романа Грибанова (компания является потерпевшей стороной, братья Магомедовы были ее акционерами).