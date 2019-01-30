В Волгограде на координатора «Открытой России» составили протокол за посты в поддержку Анастасии Шевченко

Прокуратура Центрального района Волгограда составила протокол на координатора регионального отделения «Открытой России» Романа Зайцева за осуществление деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). Копия постановления имеется в распоряжении «Новой».

По версии сотрудника прокуратуры, Зайцев активно участвовал в деятельности движения тем, что публиковал на своей странице во «ВКонтакте» и в паблике регионального отделения информацию о движении. При этом в качестве примера приводятся только посты в поддержку члена совета движения Анастасии Шевченко, ставшей фигуранткой первого в стране уголовному делу о нежелательных организациях (ст. 284.1 УК).

Так, в день задержания Шевченко и обысков в рамках ее дела у других активистов, 21 января, волгоградское отделение репостнуло из главной группы движения фотографии людей — среди которых был и сам Зайцев с плакатом «Не закроете». А после, 24 и 25 января, репостнуло оттуда и другие публикации о деле Шевченко, при этом Зайцев, как единственное контактное лицо на странице группы, имел к этому отношение, утверждается в постановлении.

23 января на своей странице он назвал дело абсурдным и предложил всем желающим «объединиться как никогда и показать, что мы сила». В прокуратуре назвали это «призывом против действий органов власти», а также привели еще несколько публикаций об Анастасии Шевченко с его страницы.

По этой же статье 30 января оштрафовали и координатора «Открытой России» в Кургане Михаила Кузовкова. Его защита настаивала на том, что «Открытая Россия» из реестра нежелательных организаций и незарегистрированное одноименное движение различаются между собой. Его общественный защитник для этого даже приносил в суд уставы обеих организаций, однако судья не стала учитывать его доводы при вынесении решения.

Напомним, о возбуждении уголовного дела против Анастасии Шевченко стало известно 21 января. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет колонии. В тот же день прошли обыски у активистов движения в Ростове-на-Дону, а также Татарстане. Саму Шевченко в тот день задержали и оставили на ночь в изоляторе временного содержания. 23 января суд поместил ее под домашний арест.

За предыдущий год у Шевченко уже было два административных нарушения за участие в публичных мероприятиях движения (ст. 20.33 КоАП). Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков отмечал, что за три года с момента появления статьи в КоАП по ней привлекали ;исключительно активистов «Открытой России». «Рано или поздно попытка возбудить уголовное дело, по этой логике, должна была случиться», — писал он.

По данным Znak.com, всего за последний год по ст. 20.33 КоАП привлекли 53 человек. Если число административных нарушений за год достигнет двух, они также потенциально могут стать фигурантами уголовного дела. Так, из этих активистов по два постановления об административном нарушении по данной статье, вступивших в силу, есть у семи человек, у еще двух активистов — по четыре таких постановления.