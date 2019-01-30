Краснодарское МВД не приняло подушки и матрасы для спецприемника от рэпера Хаски

МВД Краснодарского края отказалось принять матрасы и подушки от рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) для арестованных, находящихся в спецприемнике, в котором музыкант находился во время отбывания ареста в ноябре прошлого года. Об этом сообщил адвокат Хаски Алексей Аванесян в своем фейсбуке.

Защитник рассказал «МБХ-медиа», что когда рэпер отбывал административный арест, он пришел к нему для проверки условий содержания.

«Он (Хаски — ред. ) сказал, что условия терпимые, но невозможно спать на кроватях, потому что размеры матрасов не соответствуют размерам кроватей. Я обратился с письменным заявлением к начальнику ОВД Усть-Лабинска. Он сказал, что они такие вопросы не решают, отправил в ГУВД. А из ГУВД пришел ответ, что они якобы не могут принять матрасы и подушки в дар», — сообщил Аванесян.

Адвокат подчеркнул, что планирует собрать такие же заявления от других людей, отбывших административное наказание в данном спецприемнике. Аванесян заявил, что он и Хаски будут обжаловать отказ принять подушки и матрасы, «чтобы люди не испытывали мучений, трудностей».

21 ноября концерт Хаски в Краснодаре отменили из-за предупреждения прокуратуры, обнаружившей в песнях рэпера призывы к суициду, насилию, экстремизму и пропаганду наркотиков. После этого музыкант решил зачитать рэп перед фанатами, забравшись на крышу автомобиля. Затем его задержали и отвезли в отдел полиции.

На следующий день краснодарский суд арестовал рэпера на 12 суток. Его признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП), и в отказе пройти медицинское освидетельствование (ч. 1 ст. 6.9 КоАП). Спустя четыре дня суд отменил административный арест.