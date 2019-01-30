Напавшего с ножом в магазине Осло россиянина отправили в психиатрическую больницу

Россиянина, которой напал с ножом в магазине на жительницу Осло, поместили в психиатрическую больницу, рассказала его адвокат Ула Лунде норвежскому телеканалу TV2.

По ее словам, молодой человек нуждается в медицинской помощи, врачи предполагают у него наличие шизофрении.

Нападение произошло в продуктовом магазине в центре Осло 17 января около 13:00 по местному времени (15:00 мск). По мнению полиции, женщина была случайной жертвой. Ее состояние ранее оценивалось как критическое.

Во время допроса россиянин заявил, что хотел совершить теракт, но потом отказался от своих слов. Позже ему предъявили обвинения в подготовке экстремистского нападения.