СК начал проверку информации о смоленской учительнице, которая расцарапала лицо школьнику из-за недоеденной порции

Следственный комитет (СК) по Смоленской области начал доследственную проверку сообщений СМИ об учительнице, которая расцарапала лицо 8-летнему второкласснику, сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, инцидент произошел в столовой, где на глазах у детей педагог нанесла второкласснику телесные повреждения», — говорится в заявлении СК.

Как передает портал Readovka, инцидент произошел в школе № 17 Смоленска. По словам мамы пострадавшего мальчика, ее сын забирал в пакетике часть порции домой по договоренности с поваром, потому что не всегда ее доедал.

«При всех детях, прямо в столовой около 11-12 утра она схватила за ухо моего сына и кричала: “Жри! Жри тут и быстрее!”. Когда я пришла забирать своего сына, мне об этом рассказали его друзья. Мой мальчик ничего не сказал, боясь, что учитель об этом узнает, — рассказала она.

Мать мальчика утверждает, что после этого случая ухо, щека и нос ребенка были расцарапаны до крови.

Ранее, по словам женщины, школьники играли в футбол со спортивной обувью ее сына. Классная руководительница не стала вмешиваться и отвела второклассника к директору, заявив, что он слишком долго переобувает кроссовки.