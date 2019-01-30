Суд отправил в СИЗО на два месяца сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого обвиняют по трем статьям уголовного кодекса, сообщило РИА Новости.

Следователь настаивал на том, что обвиняемый может уехать в Объединенные Арабские Эмираты, где у него, по данным следствия, есть вид на жительство.

Заседание проходило в закрытом режиме по просьбы стороны защиты. Адвокат обосновал ходатайство тем, что Арашукову поступали угрозы «с требованием признать себя виновным».

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января в ходе заседания Совета Федерации. СК предъявил ему обвинение по ч. 3 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК (давление на свидетеля) и ч. 2 ст. 105 УК (убийство).

По версии следствия, Арашуков причастен к убийствам заместителя председателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесия Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова и участию в преступном сообществе.

Кроме того, по данным РБК, Арашукова проверяют на причастность к заказным убийствам начальника черкесского СИЗО № 1 Хасана Джанаева в 2006 году и к убийству Али Афаунова, начальника службы безопасности экс-помощника руководителя администрации президента Назира Хапсирокова.

В этот же день в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». СК предъявил ему обвинения по ч. 3 ст. 210 УК (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Арашукова-старшего заподозрили в хищениях природного газа на сумму около 30 миллиардов рублей.