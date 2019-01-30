В Госдуме предложили обязать банки оповещать о причине блокировки карт

Депутаты предложили обязать банки оповещать клиентов о том, по какой причине была заблокирована их карта или мобильный кошелек, сообщается на сайте Госдумы.

В пояснительной записке говорится, что сейчас банки оповещают только о самом факте блокировки, но не о причинах. Такие изменения нужны, потому что на такие блокировке стали чаще жаловаться россияне, добавил депутат.

В качестве примера приводятся данные по «QIWI Кошельком»: доступ закрыт для 161 тыс. учетных записей, а на балансе этих счетов находилось около 879 тыс. рублей, 70,2 тыс. долларов и 14,8 тыс. евро.

Поправки предлагается внести в статью 9 (порядок использования электронных средств платежа) закона о национальной платежной системе.